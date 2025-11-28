佐賀県警神埼署は28日、吉野ヶ里町の吉野ケ里保育園付近で28日午前8時5分ごろ、サル1匹が出没したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。同署は「自宅の窓などを施錠するなどの戸締りを徹底してください」と注意喚起している。