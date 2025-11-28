〜 2025年度上半期「上場企業 不動産売却」調査 〜東京証券取引所に株式上場する3,783社（2025年9月末時点）のうち、2025年度上半期（4-9月）に国内不動産の売却契約を締結したのは28社（前年同期比12.5％減）で、前年同期の32社から4社減少した。地価上昇などを背景に、譲渡損益の総額は998億8,000万円と前年同期の389億8,400万円（同156.2％増） の2.5倍と大幅に増加。損益を開示した25社のうち、24社が譲渡益を計上した。20