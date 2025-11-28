＜カシオワールドオープン2日目◇28日◇Kochi黒潮カントリークラブ（高知県）◇7375ヤード・パー72＞賞金王決定の可能性とシード争いが決着する大会は第2ラウンドがスタートしている。【連続写真】 “平成の怪物”松坂大輔のドライバースイング初のレギュラーツアー出場を果たした元プロ野球選手で“平成の怪物”こと松坂大輔が午前9時30分に競技を開始した。初日は4バーディ・6ボギーの「74」で、2オーバー・96位タイの滑り出し