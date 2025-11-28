日本ハムがヤクルトを戦力外となった西川遥輝外野手（３３）を獲得することが２８日、わかった。２０２１年まで１１年間在籍した古巣に来季５年ぶりの復帰となる。来週にも発表される見込み。西川は２０１０年度ドラフト２位で日本ハム入団。俊足と巧打を武器に、４度の盗塁王、１７年から４年連続のゴールデングラブ賞を獲得するなど、主力としてチームを支えた。２１年オフに日本ハムを自由契約となり楽天に移籍。２４年か