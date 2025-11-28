モデルの冨永愛（43）が27日、Instagramを更新。闘病中だった“家族”が天国へ旅立ったことを明かした。【映像】冨永愛、愛犬・ベルとの2ショット写真2025年6月7日に更新したInstagramで、「今朝は早朝からベルと歩いてきたよ きょうは1時間半6000歩」と、愛犬・ベルとの仲むつまじい2ショットを公開していた冨永。闘病中だった“家族”が天国へ旅立ったことを明かすしかし11月27日の投稿では、ベルが闘病の末、天国へ旅立っ