台湾のニュースサイト「ＥＴｔｏｄａｙ」は２８日、台湾プロ野球・味全の最速１５８キロ右腕で、今季終了後に海外ＦＡ権利を行使した徐若熙（シュー・ルオシー）投手（２４）が「キャリアアップのためにまもなく日本へ渡る。福岡ソフトバンクホークス入りが噂されている」と報じた。同サイトはソフトバンクの城島健司球団本部長が６月中旬に台湾を訪れ徐の投球を視察したことや、複数回台湾を訪れた永井智浩編成育成本部長が徐