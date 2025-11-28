RIZAPグループは、2025年11月13日に2026年3月期 第2四半期の決算説明会を実施。そこでは4年ぶり（※2022年3月期以来4会計年度ぶり）に第2四半期で最終利益が黒字転換したと報告した。また、収益基盤の早期確立を受け、chocoZAPの成長投資を再開と、下期から再成長フェーズへ移行したと発表。 RIZAPグループが2026年3月期 第2四半期の決算説明会を実施。瀬戸健社長が決算概況を説明した○上期累計で3年ぶりに連結営業利益が黒字転換