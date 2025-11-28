困窮する若者たちの支援を行う認定NPO法人「D×P（ディーピー）」は、公的機関の休業に伴い支援を受けづらくなる年末年始を前に当事者たちの状況を把握するため、若者を対象にした「年末年始に関するアンケート」を実施。11月26日、同法人の今井紀明理事長が都内で会見を開き、アンケート調査の概要と結果を伝えた。 調査からは、回答者の3人に1人が年末年始を迎えるのが「不安」と回答するなど、経済的