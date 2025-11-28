便に血が混じる「血便」は、体のどこかに異常があるサインです。痔による出血の場合もありますが、大腸炎や大腸ポリープ、潰瘍性大腸炎、大腸がんなどの可能性も否定できません。特に大腸がんは早期発見で治療成績が大きく変わるため、少量でも自己判断せず専門医の検査を受けることが重要です。今回は、「血便」が示す病気のサインについて坂口先生に詳しく解説していただきました。 監修医師：坂口 賀基（大塚駅前消