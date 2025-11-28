ジャパンカップの攻略POINT 【天皇賞・秋組】優勝馬の好走は確実！前走上位人気馬が好成績 天皇賞・秋組は［６・３・４・30］と半分以上の年で勝ち馬を輩出している重要なステップレース。 過去５年では４勝と近年はますます存在感を高めている。 また、天皇賞・秋を勝ってジャパンＣに駒を進めた馬は［３・０・２・０］でオール３着以内。 それに比べると、前走２・３着馬は［１・１・０・４］とやや物足りない