新見警察署 28日午前7時35分ごろ、新見市哲多町宮河内の市道で、軽トラックが脱輪しているのを通行人が見つけて110番通報しました。 警察官が現場に駆け付け、車内の男性が死亡しているのを確認しました。男性は60代くらいということです。 現場は緩やかなカーブで、軽トラックは右側の前輪と後輪が脱輪した状態で止まっていたということです。 警察が男性の身元と死因を調べています。