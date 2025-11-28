カタールで行われたＵ―１７Ｗ杯は２８日に決勝が行われ、ポルトガルがオーストリアを１―０で破り、初優勝を飾った。前半３２分にＦＷカブラルが決めたゴールが決勝点となった。決勝トーナメントではスイス、メキシコ、ベルギーを破って決勝に進出したポルトガルは、１次リーグでは日本に１―２と敗戦。これが今大会、唯一の黒星となった。ポルトガルのビーノ監督は、カタールの地方組織委員会の取材を通じ「（１次リーグで対