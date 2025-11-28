監修医師：高藤 円香（医師） 防衛医科大学校卒業 / 現在は自衛隊阪神病院勤務 / 専門は皮膚科 水疱性類天疱瘡の概要 水疱性類天疱瘡（すいほうせいるいてんぽうそう）は、自己免疫疾患の一種で、高齢者に多い皮膚疾患です。まれに若者や小児にも発症する可能性があります。身体の免疫システムが誤って皮膚の特定のタンパク質を攻撃し、表皮と真皮の間に水疱を形成することによって生じます。水疱は通常、体幹や四肢に現れます