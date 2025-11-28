赤色灯北海道警函館中央署は27日、母親の遺体を放置したとして、死体遺棄の疑いで、函館市、無職早川広容疑者（58）を逮捕した。署によると、親子は2人暮らし。遺体に目立った外傷はなく、死後数日が経過しているとみている。逮捕容疑は、母圭子さん（89）が死亡した後、27日までの間、遺体を自宅に放置した疑い。早川容疑者は「（27日）朝は息があったので放置はしていない」と否認している。この日、親族から「同居の息子