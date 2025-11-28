愛知県一宮市で妊婦が死亡した事故で、名古屋地検は自動車運転処罰法違反の罪で起訴した被告について、事故後に生まれた女児に重い障害を負わせたとする同法の過失傷害罪での立件を断念した。関係者への取材で28日、分かった。