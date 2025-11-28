首都圏新都市鉄道は、つくばエクスプレス（TX）において、2025年12月の金曜日に深夜帯の混雑緩和を目的とした臨時列車を運転すると発表しました。12月は忘年会などで帰宅が遅くなりがちな時期、臨時列車の運転時刻と、気になる年末年始（12/30〜1/4）の運行ダイヤについて詳しく紹介します。忘年会シーズンの「救世主」現る！金曜深夜に臨時列車が走る12月といえば、忘年会や飲み会が増えるシーズン。「気づいたら終電間際で車内が