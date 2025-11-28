小泉防衛大臣は、秋田県でのクマ対策の支援を行う自衛隊員の活動を今月30日で終了すると発表しました。小泉進次郎 防衛大臣「各自治体から示されたニーズにお応えしたことから、漫然と期間を延長することはせず、11月末をもって活動を終了することといたしました」防衛省は先月、秋田県の鈴木知事からの要請を受け、県内で相次ぐクマによる人への被害に対する支援を行うため、今月5日から現地に自衛隊を派遣していました。派