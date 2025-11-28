デジタルホールディングスはしっかり。２７日取引終了後、博報堂ＤＹホールディングスからＴＯＢを受けている同社に対し、対抗ＴＯＢを提案している投資会社シルバーケイプ・インベストメンツが２６日付で新たなプレスリリースを出したことを明らかにした。このリリースの内容によると、対抗ＴＯＢの買い付け価格は２３８０円から２４５０円に引き上げられた。また、買い付け予定数の下限を変更し