Rainmakersは、モデル・滝沢眞規子氏がプロデュースするウェルビーイングビューティーブランド「ADDITTLE BEAUTY（アディトルビューティー）」より、第一弾アイテムとなる朝用フェイスマスク「エーエムウェイクアップマスクボックス」、夜用導入フェイスマスク「ピーエムプレップマスクボックス」、拭き取り化粧水シート「オーバーサイズドリセットシートボックス」の3アイテムを発売。11月27日より公式オンラインストアにて先行販