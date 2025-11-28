難病は単一の疾患群ではなく、神経系、免疫系、代謝系、循環器系など、さまざまな臓器や系統に影響を及ぼす多様な疾患の総称です。発症メカニズムも遺伝的要因、免疫異常、代謝障害、神経変性など多岐にわたります。本章では、病因や障害される臓器・系統による分類、進行様式による違い、そして臓器別に見た難病の種類について、具体的な疾患名を挙げながら詳しく説明していきます。 監修医師：五藤 良将（医師） 防衛医科大