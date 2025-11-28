香港北部の大埔区で26日夜に発生した高層マンション火災で、殉職した消防隊員の恋人が胸中を明かした。香港メディアの香港01が27日に伝えた。火災ではこれまでに83人の死亡が確認されており、その中には救助活動中に殉職した消防士の何偉豪さん（37）も含まれている。記事によると、何さんには交際して10年ほどになる恋人がおり、しばしばSNSに2人の日常を投稿していた。2人は来月には結婚する予定だったという。何さんの殉職を受