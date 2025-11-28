【その他の画像・動画等を元記事で観る】 映画『ナイトフラワー』（11月28日より全国公開）の公開前夜祭舞台挨拶が11月27日、東京・丸の内ピカデリーで行われ、主演の北川景子、共演の森田望智、佐久間大介（Snow Man）、渋谷龍太（SUPER BEAVER）、メガホンをとった内田英治監督が登壇。サプライズで渡瀬結美、加藤侑大も登壇した。 ■「（渋谷龍太の芝居は）初めてやる人はできない領域」（Snow Man佐久間大介）