歌手の浜崎あゆみ（47）が27日、Instagramを更新。3日間、不眠不休で働いていることを明かし、ファンから心配の声が寄せられている。【映像】浜崎あゆみ、息子たちの写真＆ツアーや舞台裏の様子浜崎はInstagramで息子たちが公園の遊具で遊んでいる写真や、自宅に飾った巨大なクリスマスツリーをながめる姿など、プライベートの様子をたびたび発信。また歌手活動も精力的に行っていて、連日、ツアーの様子や舞台裏なども見せ