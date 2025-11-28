ダイハツ工業から受注したＳＮＳ運用業務の代金を水増し請求し、勤務先から現金を詐取したとして、警視庁は２８日、トヨタ自動車グループの広告関連会社「トヨタ・コニック・プロ」（東京都千代田区）元社員の自営業の男（４３）（東京都府中市）と、同社元契約社員の無職の女（３４）（同市）両容疑者を詐欺容疑で逮捕したと発表した。逮捕は２６日。発表によると、２人は２０２１年１月〜２２年１２月頃、コニック社が受注し