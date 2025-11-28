欧州リーグ（ＥＬ）１次リーグ第５戦（２７日＝日本時間２８日）、セルティック（スコットランド）は敵地で日本代表ＦＷ上田綺世と同ＤＦ渡辺剛の所属するフェイエノールト（オランダ）に３―１で勝利した。同ＦＷ前田大然とＭＦ旗手怜央が全得点に絡む活躍を見せた。日本人４人がスタメン出場した試合で、上田のゴールで先制を許した前半３１分、旗手が右サイドからクロスを上げてＭＦヤン・ヒョンジュンのゴールをアシストす