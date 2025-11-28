壬生町の東武宇都宮線の駅におもちゃのデザインのラッピングが施され２７日、関係者にお披露目されました。 おもちゃやキャラクターをモチーフにしたデザインが施されたのは、壬生町にある東武宇都宮線・おもちゃのまち駅です。 この取り組みは壬生町の合併７０周年記念の一環として沿線エリアの活性化を図るため町と東武鉄道、それに沿線の玩具メーカーが連携して行われたものです。 ２７日のお披露目