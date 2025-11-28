東京電力社員の男が、インターネットオークションで、偽物の浮世絵の木版画を浮世絵師が作った本物だと装って販売したとして、警視庁に逮捕されました。■有名浮世絵師の木版画本物と偽り…東電社員逮捕詐欺の疑いで逮捕されたのは、福島県富岡町に住む東京電力ホールディングス社員の野々山勝章容疑者（53）です。捜査関係者によりますと、野々山容疑者は2025年4月13日、偽物の浮世絵の木版画を本物と装ってインターネットオー