28日未明、群馬県沼田市の公衆トイレで、69歳の男性がクマに襲われケガをしました。警察によりますと、28日午前1時半ごろ、群馬県沼田市のJR沼田駅の公衆トイレで、警備員の男性（69）がクマに襲われたということです。男性はトイレから出ようとした際にクマと遭遇し、尻もちをつき後ずさりしていたところ、クマが襲ってきて右膝などをひっかかれたということです。救急搬送されておらず、軽傷だということです。男性を襲ったクマ