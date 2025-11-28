2月にTBSを退社した加藤シルビア・アナウンサー（39）が27日、インスタグラムを更新。テレビ朝日の山本雪乃アナウンサー（34）とのショットを公開した。加藤アナは「少し前に、義妹が、三女の顔を見にきてくれました。テレビ朝日の山本雪乃アナウンサーです。夫の妹ですが、たまたま同じ職業で、昔からお仕事や子育ての話を聞いてくれて、頼れる義妹です!」と山本アナとの関係を明かし、3女を抱く山本アナとのショットを公開した。