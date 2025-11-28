宇都宮市の佐藤栄一市長は２７日の会見で浄水場で養殖し、栃木県特産のイチゴを使った餌で育てている「うつのみやストロベリーサーモン」を２８日、ふるさと納税の返礼品に登録すると発表しました。 うつのみやストロベリーサーモンは栃木県が開発したニジマスの改良種「ヤシオマス」をモンドセレクション金賞の「おいしい水うつのみや泉水」の原水で養殖したもので、廃棄されたイチゴのとちおとめを使用