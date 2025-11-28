福岡市内の飲食店で23日、店内を物色する不審人物が防犯カメラにとらえられた。引き出しから約13万円が盗まれていて、施錠されていた店の扉は壊された形跡がなかったことから、犯人は合鍵を使って侵入した可能性が高いという。同じ日に、隣の店舗でも売上金がなくなっていて、カメラには同じバッグを持った人物が映っていたという。店内を物色する不審人物…合鍵使用の可能性も福岡市博多区の飲食店で23日午後2時ごろ、防犯カメラ