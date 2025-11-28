元モーニング娘。の辻希美（38）が27日、インスタグラムを更新。26日に18歳の誕生日を迎えた長女の希空（のあ）を祝福した。辻は「改めて…昨日は希空の18歳のお誕生日友達や幼馴染が沢山集まってお祝いをしましたケーキはぷにるんずと希空ちゃんネルキャラクターの特大ケーキをオーダーして作ってもらったよ」と報告し、希空、夫の杉浦太陽（44）とのスリーショットを投稿した。辻は「誕生日とデビュー1周年本当に本当にお