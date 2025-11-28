中国の宇宙関連企業3社が、一部再利用可能なロケットを2025年のうちに打ち上げる見込みであることがわかりました。これまでにロケットを打ち上げて再利用パーツの着陸に成功したのはSpaceXとBlue Originの2社だけで、成功すれば世界で3番目、アメリカ以外では初の快挙となるそうです。China Has Three Reusable Rockets Ready for Their Debut Flightshttps://www.china-in-space.com/p/china-has-three-reusable-rocketsロケット