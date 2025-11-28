元巨人で、今季まで西武でプレーした松原聖弥外野手が２８日、自身のインスタグラムで現役引退を発表した。１６年育成ドラフト５位で巨人に入団し、２年目の１８年７月に支配下登録をつかんだ。２１年にはともに育成出身ではセ初となる先頭打者本塁打、２ケタ本塁打（１２本）を放ったが、その後は思うような成績を残せず、２４年途中にトレードで西武に移籍。今季は１軍で８試合の出場に終わり、１０月１日に戦力外通告を受け