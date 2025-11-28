お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀が、自身の両親の職業について言及した。【映像】稲田の両親の職業11月27日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送された。番組内の企画「本音はベッドの上で」では、芸能人夫婦がラブホテルで普段言えない本音を語り合う機会が設けられている。この日は「女子会バージョ