帝国データバンクは28日、飲食料品の値上げが2025年の年間で前年実績比約65％増の2万609品目となり、2年ぶりに2万品目を超えることになったと発表した。24年は1万2520品目だったが、調味料や飲料などの値上がりで大きく増え、家計の負担となりそうだ。ただ22年の約2万6千品目、23年の約3万2千品目よりは少ない水準となっている。26年に値上げが予定されている飲食料品は、4月までの分で1044品目となった。野菜ジュースや料理用