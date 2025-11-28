群馬県沼田市で、69歳の男性が駅前の公衆トイレを利用した後、出入口付近でクマに襲われてけがをしました。【映像】クマが襲ってきた公衆トイレ周辺の様子警察によりますと午前1時半前、沼田市のJR沼田駅東口前で付近を巡回中だった警備員の男性（69）が公衆トイレを利用した後、建物を出ようとしたところ、中を覗いていたクマに襲われました。男性が大声を出すと、クマはその場から立ち去ったということです。その後、自ら