ドラマや映画、ライブなど多方面で展開する、総合エンターテインメントプロジェクト「HiGH＆LOW」が27日、インスタグラムの公式アカウントを更新。同シリーズのタイ版「HiGH＆LOW：BORNTOBEHiGH」の制作を発表した。公式アカウントでは「タイGMMTVとタッグシリーズ初の海外進出！『HiGH＆LOW：BORNTOBEHiGH』！！制作決定！！」と発表し、ビジュアルを公開した。続けて「シリーズ初の海外進出となる本