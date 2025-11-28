ロシアの首都モスクワ中心街に北朝鮮レストランが開業したことが分かった。国連安全保障理事会（安保理）は2017年の制裁決議以降、加盟国における北朝鮮労働者の雇用を禁止しており、同店が制裁違反に当たる可能性が高い。かつて、女性従業員らの歌や踊りの公演が中国や東南アジアで人気を集めていた北朝鮮レストランは、上記の安保理制裁決議を受けて衰勢が続いていた。そうした状況が長く続けば、海外における店舗運営ノウハウも