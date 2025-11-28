坂出警察署 香川県坂出市のホテルに正当な理由なく侵入したとして、住居不定で会社員の男（24）が27日、建造物侵入の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、27日午後８時30分ごろ、坂出市のホテルの従業員が「客でない男が部屋にいるのを発見した」と110番通報しました。警察官が駆け付け、部屋にいた男を現行犯逮捕しました。 警察の調べに対して男は「正当な理由なく、ホテルの寝室に入ったことに間違いありません