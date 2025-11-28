ロンドン発のライフスタイルブランドSKINNYDIP LONDONが、カートゥーン ネットワークとのコラボコレクションを2025年11月28日（木）より全国のヴィレッジヴァンガードにて一般販売開始♡アドベンチャー・タイムやデクスターズラボなど、平成レトロ＆Y2Kムード満載の人気アニメキャラクターが、ポップでギラギラなデザインに大変身！SNSでも話題のアイテムをぜひゲットして♪