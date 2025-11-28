おびすやのピリカラ青のり佃煮福島県相馬市の汽水湖「松川浦」で養殖された緑藻「アオサ」（ヒトエグサ）を加工した青のりの佃煮(つくだに)だ。濃厚なのりの香りに食欲がそそられる。震災乗り越え生産再開…のりの香りとほのかな甘さ１９５０年頃、松川浦沿いにあった民宿「おびすや」が夕食の一品として出したのが始まり。名物のおかずとして好評を集め、地元のスーパーでも販売するようになった。民宿は東日本大震災の津波