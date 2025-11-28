マイナビと栃木県警は11月22日、宇都宮市瑞穂野地区市民センターで開催された「みずほのフェスティバル 教育文化講演会」にて、子どもを取り巻く犯罪・闇バイトの現状、そして保護者が知っておくべき安全なアルバイト選びについて解説した。瑞穂野地区の小中学校の保護者ら約40名が参加し、近年はSNSを介した勧誘や若い世代が犯罪に巻き込まれる事例が増加していることから、地域全体の見守りと正しい知識の共有が重要だと呼びかけ