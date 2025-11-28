アイドルグループ、＃ババババンビが、2026年3月をもって解散することを発表した。公式サイトでは「この度、2026年3月をもちまして、#ババババンビは6年間の活動に終止符を打ち、グループを解散することとなりました」と報告。「今回の決断は、メンバーと運営にて話し合いを重ね、その上で合意に至ったものです。各メンバーが抱える目標や夢、そして次のステージへ進むための前向きな想いを、運営としても最大限尊重いたしました。