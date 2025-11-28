日本テレビ森圭介アナウンサー（47）が28日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。宅地建物取引士（宅建）とファイナンシャルプランナー（FP）2級の試験に合格したと明かした。「宅建士試験とFP2級、とりました」と報告し、2枚の合格証を持つ写真を公開。その上で「年金、税金、社会保険、住宅など、暮らしにまつわるお金のことをしっかりお伝えできるように勉強しようかと。この歳の勉強もなかなか楽しい。次は何に挑もうかな」と