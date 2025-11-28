寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～9時00分）が11月28日に放送。金曜コメンテーターで郵便学者の内藤陽介氏と、日米首脳の電話会談を巡る報道について意見を交わした。 寺島アナ「アメリカ紙ウォール・ストリート・ジャーナルは、アメリカのトランプ大統領が25日に行った高市総理と