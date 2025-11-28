中国人民日報が再び高市首相を非難、反省も発言撤回もしていない 中国人民日報は日本の高市首相は反省も撤回もしていないと非難する記事を掲載した。 中国側の度重なる抗議にもかかわらず日本の高市首相は台湾に関する発言について反省も撤回もしていない。高市氏の台湾に関する発言は中国の主権と領土保全に対する重大な挑発行為だ。日本の挑発行為は他国への警告となるため断固として対抗しなければならない。