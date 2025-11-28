TBSドラマ「フェイクマミー」（金曜後10・00）公式インスタグラムが28日までに更新され、女優・田中みな実（39）と俳優の笠松将（33）が演じる本橋夫妻のウエディングショットが披露された。公式では「本橋家に飾られている写真公開結婚式と家族写真…」と書き出すと、田中演じる本橋さゆりがウエディングドレス、笠松演じる本橋慎吾がタキシードで階段でポーズを決めるショットをアップ。続けてさゆりと慎吾が紺のスーツ