マンダムが３連騰。同社は２７日の取引終了後、ＭＢＯ（経営陣が参加する買収）の一環としてカロンホールディングス（東京都千代田区）が実施するＴＯＢ（株式公開買い付け）に関し、買付価格が１株２５２０円（従来は１９６０円）に引き上げられたと発表。マンダムの株価はＴＯＢ価格にサヤ寄せをする動きをみせている。 あわせて、旧村上ファンド系のシティインデックスイレブンスや野村絢氏らが、ＴＯＢに応募する