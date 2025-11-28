オランダとドイツが共催のハンドボール女子の世界選手権は27日、オランダのロッテルダムなどで1次リーグが行われ、A組の日本は初戦でデンマークに19―36で敗れて黒星発進となった。大会は出場32チームが8組に分かれて1次リーグを戦い、各組上位3チームが2次リーグに進む。（共同）